Un dono al Fornaroli. Ecografo all’avanguardia nel nome di Roberto

Un ecografo di ultima generazione, in grado di elaborare immagini tridimensionali, è stato donato dall’Aicit alla divisione di chirurgia dell’ospedale Fornaroli. Per la consegna dell’ennesimo strumento diagnostico regalato dall’Aicit all’ospedale non è stata scelta una data qualsiasi. "Il 20 dicembre ricorda il giorno della nascita di Roberto Corneo, al ricordo del quale, dopo la prematura morte per tumore, quando Roberto aveva solo 24 anni, è nata l’Aicit. Tanti coetanei e amici di Roberto più di 40 anni fa hanno saputo trasformare un dolore profondo nella voglia di fare del bene. Da allora – ha sottolineato il presidente Daniele Bolzonella – abbiamo fatto numerose donazioni, anche di macchinari costosi, ed abbiamo attivato il servizio di trasporto dei pazienti che necessitano di cure radianti". "Questa donazione ha anche un altro significato: servirà per la prossima campagna di prevenzione del tumore al colon retto, che avvieremo dal prossimo mese di marzo. Questo è un tumore che ha una elevata incidenza tra la popolazione e solo con la prevenzione si possono salvare vite umane". A ricevere il dono c’erano la dottoressa Chiara Radice, direttore medico del presidio ospedaliero, e il dottor Camillo Bertoglio, primario dell’Unità di chirurgia del Fornaroli. G.Ch.