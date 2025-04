Domenica seconda riunione no stop

Domenica torna l’atteso appuntamento con le corse d’addestramento del Palio di Legnano, che si svolgeranno a partire dalle 10 sulla pista predisposta in via Novara 220, nei pressi della Società Agricola La Stella. La giornata, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, si compone di sei batterie consecutive a ingresso libero, dirette dal mossiere Gennaro Milone. L’evento offrirà al pubblico l’occasione di osservare da vicino i fantini in azione, anche se il quadro completo delle monte per l’edizione del Palio 2025 non è ancora definito.

È già nota però l’assenza di tre protagonisti certi della corsa di domenica 25 maggio: Valter Pusceddu (Sant’Erasmo), Federico Siri (Legnarello) e Adrian Topalli detto Arri (La Flora). Saranno invece presenti con un’intensa attività di pista i veterani Antonio Zedde (Sant’Ambrogio), che monterà in ben quattro batterie, Carlo Sanna (San Martino), Gavino Sanna (San Bernardino) e Giovanni Atzeni detto Tittìa, noto come Caria (San Domenico), ciascuno impegnato con tre cavalli. Doppia monta per Dino Pes, fantino di San Magno, mentre Legnarello affiderà la sua presenza sul tracciato a Michel Putzu, già designato per la Provaccia. Grande attesa anche per Filippo Belloni, giovane promessa legnanese che ha già lasciato il segno nella prima riunione d’addestramento e che si prepara a essere nuovamente protagonista.

La giornata si concluderà alle 19.30 con un momento simbolico e carico di significato: la cerimonia della Traslazione della Croce, che passerà dalla Contrada Legnarello – vincitrice del Palio 2024 – alla Basilica di San Magno. Subito dopo, il Supremo Magistrato emetterà il Bando ufficiale del Palio, sancendo l’apertura formale del nuovo anno contradaiolo.

Ch.So.