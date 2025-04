Segue la ex compagna. Ma aveva il divieto

Convalidato l’arresto al Tribunale di Varese, al termine del processo per direttissima, per un uomo di 44 anni, straniero, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L’intervento è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in centro a Varese. I poliziotti della Squadra Volante durante il servizio di controllo del territorio avevano notato una donna che cercava di attirare la loro attenzione, a pochi metri di distanza un uomo cercava di nascondersi dietro una paratia in metallo. Gli agenti si sono avvicinati ed è emerso quanto stava accadendo: la donna era stata seguita dall’ex compagno, che non avrebbe dovuto avvicinarsi, all’interno del supermercato dove si era recata per la spesa. Temendo potesse farle del male è uscita attirando l’attenzione della pattuglia della Polizia che stava transitando in quel momento.

I poliziotti hanno quindi effettuato i controlli e hanno accertato che l’uomo non stava rispettando la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, emessa nei suoi confronti e che era ancora in vigore, pertanto gli operatori della Volante hanno proceduto al suo arresto. Nella giornata di mercoledì si è svolto il processo per direttissima, al termine del quale il Tribunale di Varese ha convalidato l’arresto a carico dell’uomo.

Ros. Fo.