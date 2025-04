Capolinea dei bus a Cadorna, bocciata la mozione della Lega

Non passa nel consiglio della Città Metropolitana la mozione attraverso la quale la Lega voleva spingere verso un impegno formale per rivedere la decisione di arretrare da Milano Cadorna a Molino Dorino il capolinea delle linee Z602, Z603 e Z6C3, linee che servono anche il territorio del Legnanese: l’arretramento era stato rinviato di un anno dopo l’incontro avvenuto qualche settimana fa tra il sindaco di Legnano e l’autorità di bacino, ma secondo i rappresentanti della Lega la bocciatura della mozione significa ora non aver condiviso una "battaglia sovracomunale". "In Consiglio della Città Metropolitana abbiamo finalmente portato in discussione la nostra mozione – spiegano i consiglieri Christian Colombo e Raffaele Cucchi, firmatari della stessa mozione – per chiedere al Sindaco Sala e a tutta l’aula un impegno formale nei confronti dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per rivedere la decisione, prevista già nel piano di bacino del 2019, di arretrare da Milano Cadorna a Molino Dorino il capolinea delle linee Z602, Z603 e Z6C3. La nostra proposta, sostenuta anche da tutto il centrodestra metropolitano, è stata bocciata dal centrosinistra, smentendo nei fatti la mobilitazione di queste settimane da parte dei comitati dei pendolari, dei cittadini, delle amministrazioni locali e persino di alcuni sindaci e assessori del Partito Democratico".

Secondo i rappresentanti della Lega la bocciatura della mozione è avvenuta attraverso un voto che "tradisce il territorio": "Ci aspettavamo - proseguono i due - maggiore disponibilità da parte del Consiglio Metropolitano ad accogliere una battaglia condivisa, sovracomunale, portata avanti a tutela del diritto a una mobilità pubblica più efficiente, sicura e puntuale, che avremmo potuto garantire con un potenziamento delle linee Z602, Z603 e Z6C3, oppure reinvestendo i risparmi generati (circa 800.000 euro l’anno) a beneficio delle tratte che servono Legnano e tutto l’Altomilanese… Le promesse di reversibilità delle decisioni e di un sostanziale miglioramento del servizio, legate alle nuove gare, con un voto favorevole del centrosinistra alla nostra mozione si sarebbero potute tradurre in un impegno politico condiviso e concreto".P.G.