I valori di De Gasperi diventano una mostra

“Servus Inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio“. Si intitola così la mostra visitabile fino al 4 maggio al Castello Visconteo. A organizzarla, le due associazioni intitolate allo statista trentino, quella di Legnano presieduta da Ivo Paiusco e quella di San Vittore Olona da Marco Rotondi. "De Gasperi amò profondamente il Paese – scrivono i due presidenti – Dentro un percorso umano sempre illuminato da una fede profonda e trasparente, interpretò laicamente la propria azione politica, improntata al pragmatismo e al dialogo. In essa seppe praticare quella pazienza che riteneva dote fondamentale del politico ma anche determinazione, costanza, rispetto per l’avversario senza mai arretrare rispetto ai suoi valori di riferimento". Ingresso libero.

