Un defibrillatore a disposizione di tutti i cittadini

LEGNANO (Milano)

Un defibrillatore semiautomatico si aggiunge alla lunga lista che punteggia il territorio ed è quello della La U.S. Legnanese 1913: la storica società ciclistica, organizzatrice della Coppa Bernocchi, ha inaugurato nell’ultimo fine settimana - presente anche il sindaco Lorenzo Radice - il Dae posizionato all’esterno della sede di via Quadrio, rafforzando il legame tra la realtà sportiva e il territorio. L’installazione del dispositivo è stata dedicata alla memoria di Roberto Brugnoni, Gianfranco Colombo ed Elio Barlocco, tre figure di grande valore per la società: "Abbiamo scelto di ricordarli con un gesto utile per tutta la comunità perché i valori che ci hanno trasmesso, passione, lealtà e spirito di squadra, possano continuare a vivere in un’azione concreta a favore di tutti – ha detto il presidente, Luca Roveda –. Portiamo da sempre il nome di Legnano nel mondo grazie alla Coppa Bernocchi, ma non dimentichiamo mai le nostre radici e il nostro ruolo all’interno della comunità locale, promuovendo iniziative di carattere sportivo e formativo". Un plauso è arrivato dal sindaco Radice: "Un Dae può fare la differenza tra la vita e la morte".

P.G.