Un Centro per l’impiego nell’ex sede dell’Anagrafe

Per decenni la palazzina prospicente piazza Vittorio Veneto, accanto alla sede dei vigili del fuoco e della polizia locale, era stata la sede degli uffici anagrafici. Adesso la giunta ha posto le basi per fare un luogo di promozione delle politiche per il lavoro. "Attualmente in via San Carlo è attivo un distaccamento del punto Afol di Magenta, ma con l’apertura di una sede ad hoc il servizio potrà essere potenziato – dice Rosella Petrali (nella foto), assessore ai servizi sociali –. Sarà uno strumento prezioso per promuovere, anche per gli assistiti dal Comune, percorsi di politica attiva del lavoro e fronteggiare le difficoltà nella ricerca di un’occupazione".

L’edificio sarà recuperato grazie a un contributo di due milioni corrisposti da Città metropolitana, nell’ambito dei bandi ottenuti col Pnrr. "La convenzione ci consegnerà un immobile ristrutturato negli interni senza che i costi gravino sul Comune – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti –. L’edificio manterrà però la struttura esterna nel rispetto del valore storico dell’edificio". Il sindaco Cesare Nai plaude all’iniziativa. "Riuniremo in un’unica sede, quella di via Cairoli, tutti i Servizi alla Persona e, insieme a Città metropolitana, porteremo sul territorio un servizio importante come il Centro per l’impiego, in un periodo in cui formazione e lavoro risultano imprescindibili l’uno dall’altra". G.Ch.