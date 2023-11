Ultimo saluto all’ex sindaco. Mauro Cerutti

Saranno celebrati questa mattina alle 10,30 nella chiesa dei Santi Martino e Antonio Abate a Ferno i funerali di Mauro Cerutti (nella foto), ex sindaco, per decenni protagonista della vita politica fernese, deceduto nella giornata di mercoledì. Aveva 73 anni e da tempo era malato. L’intera comunità si è stretta alla famiglia, facendo sentire la sua vicinanza in particolare alla figlia Nadia,e oggi saranno in tanti, concittadini e amministratori locali a dare l’ultimo saluto all’ex sindaco. La politica è stata la sua passione, la politica non opportunità per fare carriera, per scalate istituzionali, ma la politica vissuta come servizio alla collettività, una dedizione dimostrata sia come sindaco di Ferno sia come membro attivo e battagliero nell’Ancai (associazione nazionale comuni sedi di aeroporto) di cui più volte è stato presidente, in prima linea nella tutela dei diritti dei comuni aeroportuali e per ottenere il giusto riconoscimento agli enti locali della tassa di imbarco. Aveva cominciato l’attività politica nei primi anni duemila, come vicesindaco e assessore alla Cultura nella giunta guidata da Claudia Colombo, poi per 10 anni, sempre nel centrodestra, dal 2007 al 2017 sindaco, quindi dal 2017 al 2022 vicesindaco. Nonostante avesse già cominciato la sua battaglia contro la malattia, nel 2022 Cerutti partecipò con una sua lista civica alle elezioni amministrative, candidandosi ancora una volta, la conferma della sua grande passione per l’attività politica. Oggi l’ultimo saluto ad un politico che è sempre stato in mezzo alla sua gente, e Ferno gli ha voluto bene. Un politico sempre rispettato anche dagli avversari per il suo impegno civico, per la difesa delle istituzioni e per la costante ricerca del bene comune. R.F.