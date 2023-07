Ultimo saluto a Barbara Costa, la commovente lettera della ex castellana

Basilica gremita per l’ultimo saluto a Barbara Costa, ex castellana e notissima commerciante del centro di Legnano morta negli scorsi giorni. "Mi ha fatto sentire davvero prete, ma non quello che si chiama quando una persona non capisce più nulla. Mi ha concesso di accompagnarla e io sono uscito edificato da quegli incontri. Mi ha colpito molto la sua tranquillità e la sua consapevolezza di essersi affidata". Così monsignor Angelo Cairati durante le esequie della donna che in tanti a Legnano conoscevano molto bene. Il figlio della donna, Davide, durante l’omelia ha voluto leggere a tutti i presenti una lettera scritta dalla stessa Barbara pochi giorni prima di morire: "Eccoci qui, per questo estremo saluto. Vi scrivo perché solitamente si tessono le lodi di chi non c’è più. Ma io credo che le cose belle o meno belle se le ricorderanno soprattutto le persone che mi sono state vicine nella malattia. I veri martiri non sono gli ammalati ma i loro cari. È per questo che voglio ringraziare la mia meravigliosa famiglia. Non mi hanno mai fatto sentire sola. Ma le figure più importanti sono Daniele e Davide. La mia piccola roccia mi ha dato la forza di non mollare. Con le tue coccole, i tuoi abbracci, le tue chiacchiere. Ti ringrazio e ti ricordo che sarò sempre con te anche se non fisicamente. Continua a crescere così, amore mio. Daniele mi hai fatto da infermiere. Mi sei stato accanto in ogni momento. E che dire, se non che ti ho amato tanto...".