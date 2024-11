Tutti sulla ruota panoramica. Al via gli eventi di Natale. Concerti, pista e laboratori

Porta luce in una zona buia, a pochi passi dal centro cittadino, e di certo caratterizzerà il Natale 2024. Sarà la ruota panoramica da 34 metri che in questi giorni ha trovato spazio nel palco Falcone-Borsellino ad aprire le danze degli eventi collegati al Natale con l’inaugurazione prevista per sabato alle 16,30 e che precede domenica l’avvio della pista di pattinaggio alle 15, il concerto dell’Ensemble Amadeus nella chiesa di San Giovanni alle 16,30 e, alle 17,30, i canti sotto l’albero degli allievi delle primarie Barbara Melzi, Arca e Rodari in piazza San Magno. Si chiama “Natale è“ il programma delle iniziative realizzate quest’anno dall’amministrazione comunale con Confcommercio, l’associazione degli esercenti che si è occupata, in particolare, delle luminarie aeree in centro città, della manifestazione “Arte e Panettone“ il 7 e l’8 dicembre e del concerto di Natale in programma al Teatro Tirinnanzi il 21 dicembre.

Alle luminarie individuate quest’anno dai commercianti si è ispirato anche il Comune per la scelta dei suoi addobbi: il motivo della sfera luminosa accompagna, infatti, le passeggiate nel centro cittadino e si ripeterà sui quattro alberi che saranno posizionati in piazza San Magno, piazza Monte Grappa, ztl Venegoni e in via Girardi (allo Spazio 27 B) oltre che negli arredi luminosi (sulla piastra di piazza San Magno, in piazza De Nicola e sull’aiuola all’incrocio fra corso Italia e corso Garibaldi). Novità nel programma natalizio è anche “La Magia del Natale al Castello“, una giornata di laboratori per bambini e adulti, giochi, racconti animati, musiche e una sorpresa finale che mette al centro delle iniziative un’altra area solitamente “dimenticata“ nel periodo invernale.

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali (tutti a ingresso libero), saranno quattro i concerti nelle chiese: l’1 dicembre alle 16,30 l’ensemble Amadeus in San Giovanni, l’8 dicembre alle 16,30 il coro Jubilate in San Pietro, il 15 dicembre alle 21 l’orchestra Filarmonica Europea in San Domenico e il 29 dicembre alle 16,30 il duo d’arpe Buraghi – Sainaghi nei Santi Magi. Il concerto di Natale è in programma sabato 21 dicembre alle 21,15 nel teatro Tirinnanzi e vedrà impegnate le scuole di musica Niccolò Paganini. Altri momenti musicali saranno le pive di Natale a cura del Corpo Bandistico Legnanese il 7 dicembre alle 16 nella ztl Centro, la fanfara dei bersaglieri in piazza San Magno alle 17 e il concerto del corpo bandistico legnanese il 22 dicembre alle 10,30 nelle Gallerie Cantoni. Paolo Girotti