Troppi incidenti in via Pasubio: "Pericolosa, servono i dossi"

"Una strada dove gli automobilisti sfrecciano come pazzi, soprattutto di notte, già teatro d’incidenti anche mortali, con le strisce pedonali consumate dal tempo e poco visibili: questa è via Pasubio. Noi residenti nel quartiere chiediamo se è possibile posizionare dei dossi, per rallentare la velocità delle macchine e mettere così in sicurezza pedoni e ciclisti". Diego Mior è un cittadino residente nel quartiere. Si fa portavoce di una richiesta condivisa da altri legnanesi: evitiamo altri incidenti. "Soltanto un mese fa, all’incrocio fra via Pasubio e via XXIX Maggio, si sono scontrate due vetture e quattro sono state le persone soccorse dal 118. Uno scontro così violento, al punto che una macchina si è ribaltata", afferma. Ancor più grave quanto avvenuto tre anni fa, nel marzo 2021. Una donna di 87 anni attraversava a piedi la via in questione, quando è stata investita da una macchina. Ricoverata, è deceduta qualche giorno dopo. "Noi residenti riteniamo sia urgente mettere dei dissuasori, per evitare altri disastri", è la conclusione di Mior.

Il legnanese, però, non si limita solo a segnalare le storture della zona in cui abita. Ma è pronto a ringraziare quando queste vengono corrette, e potremmo dire a tempo record: "Avevamo segnalato i problemi del parchetto pubblico di via Cadore e via Premuda: giochi non raggiungibili in quanto annegati nell’erba che era cresciuta rigogliosa, rami caduti, rischi di forasacchi (spighe di graminacee) per i cani. Venerdì mattina l’erba è stata tagliata. Un grazie al Comune e all’Amga".

Silvia Vignati