Canegrate, quattro furti in due settimane: c’è un condominio nel mirino dei ladri

Canegrate (Milano), 6 maggio 2025 – Un’ondata di furti sta gettando nello sconforto i residenti di Canegrate, dove la sensazione di insicurezza cresce giorno dopo giorno. Se non si tratta di un primato, poco ci manca: in un condominio di via Manzoni, tra Pasqua e oggi, si sono verificati ben quattro episodi tra incursioni nelle cantine e veri e propri furti in appartamento. Due settimane di apprensione continua, in cui gli abitanti si sentono vulnerabili a ogni ora. Le prime due effrazioni si sono verificate nelle ore notturne e hanno avuto come bersaglio le cantine. “Hanno preso un po’ di tutto”, racconta un inquilino, ancora scosso. Poi è toccato a due appartamenti dello stesso stabile, svaligiati nei giorni successivi. Ma il colpo che ha fatto davvero saltare il banco è avvenuto nelle ultime ore. “È incredibile, ma anche inquietante – prosegue il residente –. Ieri sono entrati in casa in pieno giorno, alle 16. Hanno agito con abilità, ma senza alcun timore di essere scoperti”. Un comportamento che dimostra audacia e organizzazione da parte dei malviventi, e che spinge chi vive nella zona a sentirsi sempre più indifeso.

In via Rosselli

E non finisce qui. Nelle stesse ore un altro episodio ha alimentato l’allarme: in via Rosselli, a pochi passi dai giardinetti pubblici, due veicoli sono stati presi di mira. I ladri hanno forzato un furgone e portato via attrezzi da lavoro, causando un danno economico importante oltre alla preoccupazione per un quartiere che si percepisce ormai sotto assedio. L’insieme di questi episodi – ripetuti, ravvicinati e sempre più spavaldi – dipinge un quadro allarmante e accende i riflettori su una situazione di emergenza sicurezza che richiede risposte concrete. I cittadini, ora, chiedono a gran voce un potenziamento dei controlli e un presidio più visibile del territorio.