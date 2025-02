Troppi cantieri in vista. La Saronnese rischia il collasso

La Saronnese, già oggi una delle arterie più trafficate con oltre 3 milioni di veicoli in transito annuo, rischia di subire un’ulteriore congestione a seguito delle trasformazioni urbanistiche previste nei prossimi anni. Le preoccupazioni nascono da una serie di interventi già approvati o in fase di sviluppo.

Già nel 2023, il Comune ha dato il via libera all’ampliamento del centro commerciale di via Togliatti. A complicare la situazione vi è la riqualificazione dell’area ex Cantoni di via Jucker a Legnano, destinata a diventare un hub logistico e industriale da oltre 22mila metri quadri. Poi il progetto di riqualificazione della Zucchi Bassetti, che prevede la demolizione e ricostruzione di 40mila metri quadri di capannoni.

Un altro nodo critico è la bonifica della ex discarica al Polo Baraggia. Infine, la realizzazione di una nuova media struttura di vendita a Uboldo. Ora resta da capire quali saranno le risposte delle istituzioni per evitare che la Saronnese diventi un imbuto senza via d’uscita.

Ch.So.