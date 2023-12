Tre auto rubate e fatte a pezzi. Caccia alla banda dei ricambi

Sono tre le auto rubate, fatte a pezzi e abbandonate sul territorio di Marcallo. Forse una banda dedita a questo tipo di furti con conseguente “cannibalizzazione” dei veicoli ai quali viene tolto praticamente tutto. Una delle auto è stata trovata verso Boffalora in via Savonarola. Un’altra autovettura si trovava in una strada laterale alla provinciale che collega Marcallo a Mesero. Un altro mezzo è stato abbandonato tra il parco Ghiotti e il cimitero comunale. Le auto sono state rubate ed abbandonate. Una senza motore come la Kia ritrovata di fronte all’area cani. Uno scheletro privo di ogni parte meccanica ed elettronica. L’auto era stata rubata a Magenta e il proprietario aveva fatto regolare denuncia. Potrebbe trattarsi di una banda specializzata nella rivendita sul mercato nero di pezzi di ricambio. Sul caso indagano i carabinieri. I ladri impiegano solo 2 ore o poco più per smantellare un’auto e preparare i pezzi per la vendita, rendendo impossibile l’identificazione dei pezzi.

Negli ultimi giorni i ladri hanno colpito più volte a Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Vignate, tanto per citare alcuni comuni di zona. Per i residenti un vero e proprio allarme. A Cernusco almeno due Audi e una Bmw, che erano in sosta per strada, sono state prese di mira nottetempo da alcuni ladri che le hanno smontate dentro e fuori. In Italia vengono rubate oltre 90mila auto all’anno (259 al giorno) con un aumento nel 2023 del 19% . Quanto ai furti di auto in Italia, sono nell’ordine, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia le regioni più a rischio. Un furto su quattro avviene in Campania, mentre il Lazio è la regione in cui i ladri sono più abili a far perdere le tracce dei mezzi rubati.

Ch.S.