Travolto dal trattore: "Con noi per sempre"

Sorride Dante, nella fotografia che i genitori, straziati dal dolore più grande che una mamma e un papà possano provare, la perdita di un figlio, hanno scelto per accompagnare il necrologio. Dante Mercanti, 14 anni, nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, a Caronno Varesino è rimasto vittima di un incidente mortale, una disgrazia terribile, travolto dal trattore guidato dal padre, che stava aiutando nei lavori in giardino. Sorride Dante, in quella fotografia, con il sorriso saluta i suoi cari, le persone che gli hanno voluto bene, gli amici dell’oratorio, i compagni di scuola, due occhi vivaci spenti per sempre alla vita da un tragico destino. Il suo sorriso è il ricordo più caro per gli insegnanti della scuola media Macchi, "Il suo sorriso ci accompagnerà sempre – hanno scritto nel loro messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia. L’intero paese è sconvolto dalla tragedia e si stringe in questo doloroso momento ai familiari del ragazzino, la mamma Stefania, il papà Eugenio, la sorella Martina, i nonni. Sul tragico incidente hanno condotto indagini i carabinieri della compagnia di Varese, secondo la ricostruzione degli inquirenti il quattordicenne nel pomeriggio di martedì 31 ottobre era in giardino con il papà Eugenio, lo stava aiutando in alcuni lavori. Il papà era alla guida del trattore a cui era attaccato un verricello, per trasportare del legname, all’improvviso, per cause accidentali il ragazzino è stato agganciato dal verricello ed è stato travolto dal mezzo agricolo. Sono stati minuti terribili per il papà che ha subito chiamato i soccorsi, la speranza che il figlio potesse essere salvato. Purtroppo per Dante non c’è stato nulla da fare e gli operatori hanno dovuto constatare il decesso, davanti allo strazio del padre del ragazzino. La data dei funerali non è ancora stata fissata, mentre domenica 5 novembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale ci sarà la recita del Rosario, un momento di preghiera in cui si ritroverà la comunità nel ricordo di Dante, il cui sorriso non sarà mai dimenticato.

R.F.