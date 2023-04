Trasporto urbano Un appalto contestato

"Avrei fatto risparmiare soldi al comune di Magenta, ma evidentemente non interessava". Thomas Avellino è il titolare della ditta di trasporti Tram Servizi di corso Italia a Magenta. Città nella quale il servizio di trasporto pubblico urbano è stato affidato a una società che ha sede in un comune distante parecchi chilometri. La gara indetta lo scorso anno andò deserta. Venne fatto un affidamento diretto per sei mesi e un importo al di sotto di una certa cifra. "Cosa che non contestiamo perché perfettamente legale – commenta Avellino – Ma il 28 febbraio il servizio è scaduto ed è stato prorogato alla stessa ditta nonostante avessimo scritto più mail al comandante della Polizia locale chiedendo di essere invitati per un eventuale licitazione privata o gara. Soltanto nella prima mail ci è stato risposto che sarebbe stata indetta una gara, che però non abbiamo trovato da nessuna parte". La questione sollevata da Avellino è economica. "Avremmo presentato una proposta senz’altro più vantaggiosa a parità di mezzi – dice – per il motivo che, essendo noi di Magenta, avremmo risparmiato numerosi chilometri". Dall’altra parte il comandante della Polizia locale Angelo Sallemi taglia corto dicendo che alla manifestazione di interesse non ha partecipato nessuno. G.M.