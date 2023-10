Tosi sud, Legnano: edifici e mega parcheggio, chi storce il naso?

"La flessibilità è importante per noi, è importante nella logica di sbloccare ambiti di trasformazione da anni segnati sulla carta, ma mai attuati. Per quanto riguarda l’ambito Tosi sud, dunque, quanto inserito nel Pgt è il nostro tentativo, la nostra scelta forte, perché riteniamo che questa zona della città abbia potenzialità è debba servire allo sviluppo futuro di Legnano": è così che l’assessore alla Città futura, Lorena Fedeli, ha risposto alle critiche sull’Ambito di trasformazione 7, noto come "Tosi sud" perché riguarda l’area ex Franco Tosi che si estende sino al cimitero monumentale. Anche in questo caso le critiche portano la firma di Franco Brumana (nella foto), consigliere del Movimento dei Cittadini.

"Il Pgt prevede la cessione di alcune aree verdi e la realizzazione di un enorme parcheggio coperto di scarsa utilità perché collocato su via san Bernardino all’altezza del sottopasso – ha attaccato Brumana –, ma soprattutto prevede l’edificazione di 40mila metri quadrati: si tratta di un’edificazione enorme e anche in questo caso, come per la ex Manifattura, questo Pgt prevede che vengano realizzati in un fazzoletto di terra. Una impressionante valanga di cemento, con edifici senza vincoli in altezza. Perché questo regalo alla proprietà? Perché le si impone come vincolo la realizzazione di un parcheggio che sarà sempre vuoto?". Una valutazione che, come ovvio, non corrisponde a quella dell’assessore alla Città Futura, Lorena Fedeli: "Non è un regalo per nessuno – ha risposto in commissione –: sono state individuate utilità pubbliche importanti, legate alla necessità di costruire una nuova arteria parallela alla ferrovia. Rispetto al parcheggio, ricordo che sarà prossimo alla stazione e proprio per avere una stazione e non una fermata è stato richiesto all’amministrazione di recuperare ulteriori spazi a parcheggio. Il fatto che non siano indispensabili non mi trova d’accordo. Non bisogna dimenticare che l’ambito Tosi sud prevede la cessione di un enorme parco pubblico, nella logica di un disegno generale delle aree verdi della nostra città".P.G.