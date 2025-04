Torna “Coach di quartiere” per educare i giovani allo sport all’aperto

Qualche decennio fa lo sport all’aperto era un’attività consolidata che non aveva necessità di spinte o sollecitazioni: oggi è diverso e va in questa direzione Coach di quartiere, il progetto di sport welfare nato nel 2020 su iniziativa di Claudio Massa, fondatore e Brand Ambassador de L’Orma SSD, e che nel nostro territorio si concretizza attraverso il lavoro di Rugby Parabiago cares. Il progetto, che riparte ora con la stagione primaverile, promuove l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di attività sportive gratuite rivolte a bambini dai 6 ai 13 anni, in condizioni di fragilità per motivi economici, culturali, organizzativi, sociali e caratteriali e gestite dai Coach di Quartiere, giovani volontari tra i 16 e i 21 anni. L’obiettivo è insegnare ai bambini il valore e l’importanza di praticare attività sportiva attraverso il divertimento e il movimento all’aria aperta. Tema importante se si considera che, dall’ultima edizione dello Sport Welfare Report 2024, è emerso che il 34.5% dei bambini coinvolti nel progetto non ha mai praticato sport prima d’ora. Coach di Quartiere si è concretizzato nel territorio di Legnano, Parabiago e Nerviano a partire dal 2023 grazie a Rugby Parabiago Cares Impresa Sociale, Ente del Terzo Settore nato nel 2021 per volontà di Rugby Parabiago SSD a fini educativi, solidali, sociali. Il terzo anno di progetto ha visto un incremento molto significativo dei ragazzi coinvolti: sono 114 i nuovi Coach attivi nei parchi, più i 27 ragazzi e ragazze già Coach Senior.

Le scuole superiori da cui i Coach di Quartiere provengono nell’ambito dei Pcto scolastici sono il Liceo Cavalleri di Parabiago, l’Istituto Barbara Melzi e il Liceo Galilei di Legnano, l’Istituto Fermi di Castellanza e l’Istituto Europeo di Arconate. Più di 300 i bambini iscritti alle attività che vengono accompagnati all’uscita da scuola ne parchi, grazie alla collaborazione con 16 scuole primarie del territorio: a Legnano Manzoni, Pascoli, Mazzini, Barbara Melzi, Rodari e Plesso Carducci; a Parabiago Felice Gajo e Plesso di Via Brescia a Nerviano tutte e 4 le scuole primarie (Primaria via Roma 51, Primaria via Di Vittorio 16, Primaria via Trento 21 a Sant’Ilario di Nerviano e Primaria via Filzi 6 a Garbatola di Nerviano). P.G.