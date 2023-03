Toponomastica e storia: progetto al palo

"Che fine ha fatto l’interessamento del Comune nei confronti del comitato che abbiamo fatto nascere qualche settimana fa con l’obiettivo di lavorare insieme all’amministrazione Cucchi sul cambiamento storico dell’imprenditoria del territorio?". Se lo chiede non senza polemica Nunzio Pupi D’ Angieri, portavoce di un comitato spontaneo nato tra imprenditori locali per dare strumenti ai giovani e lasciare in eredità alla città la storia imprenditoriale parabiaghese.

"L’obiettivo dichiarato mio e di tanti altri importanti imprenditori era quello di dare risalto e lustro alle tante personalità storiche di questa città che si meritano vie, intitolazioni di centri sportivi e ben altro rispetto a quello fatto finora. Dopo un accenno da parte del sindaco Raffaele Cucchi (foto), tutto questo entusiasmo iniziale è letteralmente sparito nel nulla. Il sindaco non l’abbiamo più sentito". Inizialmente lo stesso sindaco si era reso disponibile a collaborare a questo comitato che vede fra gli altri i nomi di Marazzini, della famiglia Crespi, della famiglia Rossetti e di tanti altri nomi fiore all’occhiello dell’imprenditoria parabiaghese. "Volevamo dare un lustro alla storia cittadina e iniziare a trasferire il saper fare impresa alle giovani generazioni che in questa città sono molto recettive". Tutto bello e positivo sulla carta, ma in realtà nulla è cambiato ed il tavolo del progetto è rimasto vuoto. In un primo tempo l’invito è stato rivolto agli imprenditori del territorio, nessuno escluso. Considerando coloro che hanno rischiato del proprio per continuare a fare impresa. La tavola rotonda doveva essere un confronto costruttivo tra imprenditori, ma anche un ponte diretto con l’amministrazione comunale. "Sono tutti spariti e la cosa non ci ha fatto piacere ad iniziare dalla nostra proposta di una rivisitazione completa della toponomastica con i nomi illustri che questa cittadina ha avuto e continua ad avere". Ch.S.