Parabiago: topi nella mensa della scuola di Villastanza, ok alla derattizzazione

Parabiago, 15 gennaio 2025 – L’amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e la ditta responsabile del servizio mensa sono intervenute nella scuola primaria Travaini, nella frazione Villastanza, per attuare un piano di derattizzazione e sanificazione degli ambienti dedicati alla refezione scolastica. L’operazione è scattata dopo l’avvistamento di un roditore e il riscontro di tracce all’interno della mensa.

Doppia traccia

Subito gli uffici comunali, insieme alla dirigente scolastica e alla ditta incaricata, hanno attivato interventi immediati per garantire la sicurezza e la salubrità degli spazi. L'avvistamento del roditore risale al 7 gennaio scorso, il giorno prima della riapertura della mensa con uso di stoviglie monouso, previa sanificazione.

Il 9 gennaio un nuovo riscontro di tracce a cui è seguita la consultazione con ATS Città Metropolitana e la decisione di mantenere aperto il servizio, garantendo ulteriori misure preventive e sanificazioni quotidiane. Il 13 gennaio sono proseguiti i controlli quotidiani, con sopralluogo del SIAN, che ha verificato la conformità delle misure adottate, prescrivendo ulteriori accorgimenti, come la chiusura di due fessure e l’adozione di misure per limitare ulteriori intrusioni.

Operazione drastica

Si è quindi deciso per interventi di derattizzazione al termine della distribuzione dei pasti e un monitoraggio quotidiano da parte della ditta incaricata e del personale scolastico. Infine l'utilizzo di stoviglie monouso fino alla risoluzione definitiva del problema con pulizia straordinaria dell’impianto fognario del plesso scolastico.

Il sindaco Raffaele Cucchi ha ringraziato tutti per la collaborazione e ha invitato all’uso del buon senso, riconoscendo che situazioni simili richiedono un intervento straordinario e la massima cooperazione. L’obiettivo rimane quello di garantire la continuità del servizio mensa in sicurezza, con un monitoraggio costante e misure efficaci per la risoluzione del problema.