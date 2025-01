Topi alla scuola Ungaretti. Lezioni sospese fino a lunedì

Interventi di derattizzazione: la scuola primaria Ungaretti da ieri è chiusa e lo sarà fino a lunedì. Come spiegato dall’amministrazione comunale: "la chiusura straordinaria si rende necessaria per consentire un intervento urgente di derattizzazione" dal momento che in alcuni locali sono stati trovati escrementi dei roditori con immediata segnalazione al comune. Alla sgradita presenza dei topi potrebbe aver contribuito il cantiere per la costruzione del nuovo locale mensa smuovendo la terra e quindi favorendo la fuga nell’edificio. Impossibile garantire l’attività didattica in concomitanza dell’intervento con l’utilizzo di prodotti specifici. In una nota l’amministrazione fa sapere: "Approfittando della chiusura, verranno eseguiti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, tra cui interventi sugli impianti di riscaldamento e la sistemazione di infissi deteriorati, al fine di migliorare le condizioni dell’edificio e prevenire criticità future".

Ros.Fo.