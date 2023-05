Legnano, Comune attiva tirocini da 500 euro per disoccupati e studenti: come fare domanda

È un’opportunità per chi sta studiando e ha necessità di un’entrata ma anche per chi, disoccupato o in cerca di lavoro, è in un momento di difficoltà e ha bisogno di guadagnare qualcosa, soprattutto considerando che si tratta di un incarico che può coesistere con il reddito di cittadinanza. Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni (chiusura il 23 maggio) per partecipare a “DoteComune”, un’iniziativa di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità civile che promuove le competenze di cui deve dotarsi il cittadino che si muove nella società della conoscenza.

In sostanza si tratta di nove tirocini extracurricolari proposti dal Comune, aperti a tutti i cittadini maggiorenni disoccupati, inoccupati e studenti, che prevedono un’indennità mensile. I tirocini comportano un impegno di 20 ore alla settimana per sei mesi, rinnovabili per altri sei, e riconoscono un’indennità individuale mensile di partecipazione pari a 500 euro: cifra compatibile con il reddito di cittadinanza.

Le posizioni, che riguardano prevalentemente funzioni amministrative, sono: tre nell’area Lavori pubblici del Comune di Legnano, una in Area Cultura, una in Area Ragioneria, una in Area Tributi, una in Area Servizi Demografici e due per il progetto “La scuola si fa città“. Sono richieste competenze informatiche di base. Le funzioni saranno: inserimento dati, gestione di pratiche amministrative, trattamento di documenti amministrativo-contabili, gestione delle comunicazioni in entrata e uscita e archiviazione di documenti.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno compilare e inviare la documentazione richiesta entro martedì 23 maggio, utilizzando diverse modalità: da indirizzo mail ordinario all’indirizzo [email protected] oppure tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica [email protected]; attraverso la consegna a mano negli orari di apertura all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano (a Palazzo Malinverni, in piazza San Magno). Raccolte le adesioni, sarà poi formulata una graduatoria e le persone individuate saranno invitate ai colloqui di selezione. I tirocini inizieranno l’8 giugno.