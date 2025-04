Territorio da scoprire. Lombardia Style porta 160mila euro

Oltre 160mila euro di contributi per organizzare eventi in grado di sostenere lo sviluppo, la promozione e aumentare l’attrattività turistica della zona: il Comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila, è stato infatti premiato dal bando Lombardia Style, per il progetto "Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità". Il progetto, sviluppato dall’Info Point del Comune di Abbiategrasso in collaborazione con alcuni dei Comuni aderenti a "Tra Navigli e Ticino" costruisce un palinsesto di eventi volti a valorizzare le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche della zona, proprio con l’obiettivo di creare interesse anche al di fuori delle tradizionali stagioni turistiche. Il palinsesto di "Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità" include una vasta gamma di eventi e iniziative, che hanno come filo conduttore l’enogastronomia. Gli eventi spaziano da manifestazioni culturali a manifestazioni sportive, da percorsi naturalistici a notti bianche estive.

P.G.