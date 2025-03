Terna, nuovi interventi sulla rete elettrica

Terna ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di due nuovi interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale nella Città Metropolitana di Milano. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via al procedimento, che prevede un investimento di circa 55 milioni di euro da parte della società guidata da Giuseppina Di Foggia. Le opere, si concentreranno sulla realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla linea elettrica esistente ”Novara RT – Rho RT“, con l’obiettivo di potenziare la rete per l’alimentazione dei futuri data center previsti nella zona nord-ovest della Lombardia.

Nel comune di Mesero verrà costruita una nuova stazione elettrica a 132 kV, che sarà collegata sia alla linea “Novara RT – Rho RT”, sia alla cabina primaria di Magenta, di proprietà del distributore locale. Il secondo intervento riguarda la realizzazione della stazione elettrica Sedriano Gis, un’infrastruttura compatta a ridotto consumo di suolo, che sarà collegata alle linee “CP Vittuone – CP Parabiago” e “Novara RT – Rho RT” tramite due collegamenti in cavo interrato per un totale di 4 km e un raccordo aereo.