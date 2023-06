Terna investe 10 milioni per 2 nuovi elettrodotti interrati nei Comuni di Olgiate Olona, Solbiate, Gorla Minore e Gorla Maggiore

Avviato dal Ministero dell’Ambiente l’iter autorizzativo per due nuovi elettrodotti di Terna in cavo interrato nei Comuni di Olgiate Olona, Solbiate, Gorla Minore e Gorla Maggiore. L’intervento, per cui la società investirà 10 milioni di euro, prevede la realizzazione di due collegamenti in cavo a 132 kV lunghi sei chilometri e funzionali all’alimentazione delle cabine primarie di proprietà del distributore locale. Le nuove infrastrutture consentiranno di demolire 5,5 chilometri di linee elettriche aeree esistenti per un totale di 26 tralicci smantellati e 16 ettari di territorio liberato. L’opera, già inclusa nel “Piano di Resilienza” di Terna per la mitigazione degli effetti causati dal cambiamento climatico, consentirà di ridurre la probabilità di disalimentazione della rete e i danni all’infrastruttura locale causati da ghiaccio e neve.