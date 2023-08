Corsa in taxi contestata: Malpensa-Parabiago 110 euro, come per Milano

Parabiago (Milano) – Nell’estate degli scontrini pazzi arriva un’altra storia di rincari. A raccontarlo una famiglia di Parabiago: madre, padre e due figlie piccole, tutti di ritorno da una vacanza in Mar Rosso.

"Arriviamo a Malpensa verso le sei del mattino, optiamo per il taxi. Ce n’erano in coda alcuni al Terminal 1 e chiediamo quindi in prezzo per Parabiago. Il tassista ci spiega che per tornare a casa si spendono 70 euro. Ci sembra un buon prezzo e quindi accettiamo". Il tassista sembra svogliato e poco collaborativo, tanto che la famiglia deve mettere in autonomia i bagagli in auto, senza che l’autista muova un dito per aiutarli. Una volta in auto iniziano i ripensamenti sulla tariffa da parte del tassista: "All’altezza di Busto Arsizio ci dice candidamente che Parabiago è fuori dalla provincia di Varese e che quindi la tariffa cambiava. Ci chiede quindi 110 euro per portarci a casa. Ovviamente nonostante le nostre rimostranze, non potevamo fare diversamente. Abbiamo chiesto spiegazioni più volte, anche perché crediamo che un tassista sappia dove si trova Parabiago che è una città di 28mila abitanti, non un paese sperduto".

Il taxi arriva a casa della famiglia parabiaghese, e il padre vuole pagare con la carta di credito: "Si è rifiutato, spiegando che aveva appena cambiato banca e che il Pos non funzionava. Quindi accettava soltanto contanti che in quel momento non avevamo. Abbiamo dovuto andare in casa a cercare le banconote per saldare la nostra corsa e non avevamo 110 euro ma soltanto cento euro. Alla fine, dopo aver litigato, ha accettato i cento euro ed è partito nervoso sgommando".

Secondo le regole, una corsa in taxi da Milano città all’aeroporto di Malpensa, e viceversa, costa 110 euro. La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona. Parabiago rispetto a Milano è molto più vicina a Malpensa e la corsa avrebbe dovuto costare attorno ai 70-80 euro, come pattuito inizialmente. Dal primo luglio sono entrate poi in vigore alcune tariffe fisse dall’aeroporto di Malpensa: a Milano o viceversa: 110 euro; aeroporto Malpensa – Fiera di Rho o viceversa: 92 euro; aeroporto Malpensa – Aeroporto Linate o viceversa: 124 euro.