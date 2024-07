Talenti e debuttanti. Istituito il Fondo Sioli a sostegno dei giovani

È nato il "Fondo corrente Franco Sioli" e il ricordo del baritono legnanese, scomparso nel 2021, sarà d’ora in poi alimentato grazie a un doppio premio annuale, indirizzato uno ai giovani cantanti d’opera debuttanti, l’altro ai giovani musicisti che si esprimono in qualsiasi genere musicale. L’iniziativa è stata presentata questa settimana nella sede della Fondazione Ticino che, in collaborazione con il Comune di Legnano, Ensemble Amadeus e la Famiglia Legnanese, ha deciso di lanciare la proposta in occasione del Centenario di Legnano Città. Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura del Comune di Legnano, Guido Bragato, Marco Raimondi, di Ensemble Amadeus, il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi e Donatella Pinciroli, amica di Sioli che da tempo stava lavorando a questa iniziativa. Franco Sioli, baritono e musicista, si è esibito nel corso della sua carriera in ruoli da protagonista in numerosi teatri italiani e stranieri riscuotendo grande successo, ma è ricordato anche per essere stato una persona dai molteplici interessi non solo in campo musicale.

"Gli amici lo ricordano infatti, oltre che per la passione e le competenze per il canto e la musica, anche per l’umanità verso gli altri e la forza nel combattere la malattia degli ultimi anni che lo aveva reso completamente invalido – spiega Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona –. Sono state queste qualità dell’uomo Sioli a convincere subito la nostra Fondazione".

"Non sono una musicista, anche se molto amante della musica, ma sono stata una grande amica di Franco Sioli fin dalla gioventù – sono invece le parole di Donatella Pinciroli –. Poi ognuno dei due ha seguito la propria strada, io come medico, mentre Franco ha intrapreso la carriera musicale. Siamo sempre rimasti in contatto e, soprattutto negli ultimi anni quando la sua salute ha iniziato a peggiorare gravemente, Franco si è affidato a me e a mio marito. Nelle ultime settimane di vita, mi ha fortemente espresso il desiderio di creare una borsa di studio per il sostegno a giovani talenti lirici e per l’incentivazione nel loro percorso di studio musicale". Da qui la decisione di istituire il Fondo: due premi, dunque, il premio "Franco Sioli" per i cantanti d’opera debuttanti, e il Premio "Talento Emergente" per i giovani musicisti.

Paolo Girotti