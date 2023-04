Taglia le orecchie ai cani Proprietario denunciato per maltrattamenti

Denunciato per maltrattamenti di animali dai carabinieri forestali di Arcisate il proprietario di due cani da compagnia di razza dogo argentino con le orecchie tagliate a seguito di un’operazione di conchectomia. La denuncia è stata fatta in collaborazione con il personale medico veterinario dell’Ats Insubria. Secondo l’articolo 10 della Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall’Italia nel 2010 con la legge 201, gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi, quali il taglio di coda e delle orecchie per finalità estetiche, sono vietati. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo non ha saputo dimostrare che il taglio è stato effettuato per motivi sanitari, unica eccezione possibile prevista dalla normativa.