Studenti e pedoni più sicuri: sbarre mobili su strade vicine a tre scuole

Studenti e pedoni più sicuri. Il Comune ha posizionato le sbarre mobili di chiusura di alcune sedi stradali in prossimità di tre scuole cittadine. Le sbarre, collocate al di fuori della carreggiata stradale in modo da non ostacolare i veicoli in transito, vengono azionate meccanicamente nei giorni e negli orari stabiliti. Si trovano in prossimità delle scuole De Amicis su via Moncucco angolo viale Lombardia e via Moncucco angolo via Lombroso, delle scuole Maria Ausiliatrice su via Don Bosco angolo via Montessori e dell’ Istituto Fermi, su via Cantoni lato via Garibaldi e via Cantoni lato via Don Testori. Nei giorni scorsi il sindaco Mirella Cerini e il consigliere Marco Butti hanno effettuato un sopralluogo per verificare le opere. La Giunta ha approvato a novembre anche il progetto dossi per l’attraversamento pedonale in vari punti; gli interventi saranno realizzati non appena il meteo lo consentirà. Per la realizzazione di barre e attraversamenti la spesa è di 157 mila euro. S.V.