Stop alla gara e caccia a soluzioni per salvare lo storico cedro

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono già mobilitati con i docenti e per una raccolta firme per salvare il cedro Pedro. Si tratta del maxi albero che si trova nel cortile della scuola dove nei prossimi mesi, secondo il piano della provincia proprietaria dello stabile dovrebbe essere realizzata una nuova struttura a un solo piano edificata tra la palestra e il plesso esistente. Il nuovo edificio ospiterà 7 aule. Per l’intervento sarà però necessario abbattere Pedro. Docenti e studenti si sono mobilitati per salvare l’albero più alto dell’istituto. Dopo le iniziative di sensibilizzazione è arrivato uno stop alla gara per l’ampliamento che dovrebbe essere realizzato con fondi Pnrr. Lo stop è stato deliberato dalla Provincia per "la valutazione di soluzioni i alternative" per salvaguardare le essenze arboree come Pedro il cedro". Incaricando anche il settore edilizia di valutare progetti "nell’ottica di preservare la riuscita dell’opera e il rispetto dei tempi e delle finalità legate al Pnrr". S.G.