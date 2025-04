Stop ai treni tra Gallarate e Rho. Pronte le navette sostitutive

Trenord ha comunicato che dalle 22.40 di oggi fino alle 5.25 di lunedì 7 aprile è prevista un’interruzione temporanea del servizio sulla linea suburbana S5 Varese-Milano Passante-Treviglio per lavori di potenziamento infrastrutturale. Una successiva interruzione del servizio per manutenzioni è già prevista per il fine settimana del 24 e 25 maggio. In particolare, durante questo fine settimana, sarà interrotta la circolazione dei treni tra Rho e Gallarate. Per garantire la continuità del viaggio, Trenord predisporrà un servizio di autobus sostitutivi. Oggi e sabato 24 maggio saranno attivi autobus in sostituzione dei treni soppressi. Per i treni S50 sarà disponibile un servizio sostitutivo che effettuerà la sola fermata intermedia di Malpensa Aeroporto Terminal 1. Domani e domenica 25 maggio, dalle 5.50 alle 22.30, sarà attivo un servizio navetta ogni 15 minuti tra Gallarate e Rho con fermate in tutte le stazioni. Dopo le 22.30, gli autobus sostituiranno i treni non effettuati. Inoltre, per i treni S50, è previsto un servizio di autobus con frequenza oraria tra le 5.00 e le 22.00 da Varese a Malpensa Aeroporto e tra le 6.05 e le 23.05 da Malpensa Aeroporto a Varese. Ch.So.