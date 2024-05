Stop ai campi di padel. Laprotesta ferma le ruspe

La protesta degli eco – attivisti del gruppo Tanuki per salvare gli alberi che ieri sono tornati a Madonna in Campagna nel rione di Sacconago a Busto Arsizio dove sono cominciati i lavori per realizzare campi da padel e calcetto, ha ottenuto la temporanea sospensione del cantiere. Uno stop in attesa della risposta del Ministero dello Sport a cui l’amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi circa la possibilità di ridimensionare il progetto senza però perdere i fondi già stanziati (700mila euro) per l’impianto. Ieri il sindaco Emanuele Antonelli ha comunicato agli attivisti la decisione, assicurando che finché la risposta non arriverà, tempo una decina di giorni, i lavori resteranno fermi. Ieri davanti al cantiere anche numerosi residenti di Sacconago, alcuni la scorsa settimana hanno lanciato online una petizione per salvare gli alberi. Verso un incontro pubblico per il 15 maggio.