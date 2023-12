Stazione Nord da riqualificare. Sbloccati fondi per 26 milioni

I soldi ci sono, si tratta di 26 milioni di euro destinati al finanziamento del piano di rigenerazione della stazione Nord a Busto Arsizio e dell’area intorno, nell’ambito del Progetto Fili, che comprende interventi che riguardano l’asse da Cadorna all’aeroporto di Malpensa. I fondi sono stati sbloccati il 6 dicembre, a Milano, con la firma nella sede della Fiera dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Lombardia da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del governatore lombardo Attilio Fontana. L’ atto garantisce alla Lombardia la possibilità di realizzare investimenti per importanti progetti strategici. Il patto prevede che la Regione destinerà le risorse per potenziare le infrastrutture e i trasporti, le università e la ricerca e riqualificare i territori con opere di rigenerazione urbana, in tutto oltre 1,2 miliardi di euro per la Lombardia. Nell’accordo c’è il capitolo fondamentale per Busto Arsizio, nell’ambito del Progetto Fili, 26 milioni per la stazione e l’area bustese delle Nord, uno degli interventi più importanti che interessano la città, un tassello fondamentale nel futuro scenario urbano. Nel mese di novembre dello scorso anno il progetto era stato presentato a Busto Arsizio dal governatore Fontana e dal presidente di Fnm Andrea Gibelli, ora i fondi sbloccati sono un passo in avanti importante verso la realizzazione dell’intervento entro il 2026, in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina. Il progetto prevede un grande parco urbano con 600 alberi, sulle aree dell’interramento ferroviario, una collina verde che sormonterà la rinnovata Stazione Nord, un viale alberato per i pedoni e le biciclette, tratto della "superstrada ciclabile" che congiungerà Milano Cadorna a Malpensa, aree per il tempo libero. R.F.