Spettacolo in fiera. Torna ”Kustom Road”: tre giorni di eventi all’insegna dei motori

È tutto pronto per l’apertura del "Kustom Road" a Malpensafiere. Dopo un’attesa di qualche anno, giunto alla tredicesima edizione, fa il suo ritorno a Busto Arsizio con una nuova veste come Hot Motor’s Week. Motori, moto, auto, musica, divertimento e immancabile la solidarietà, nel dna del Moto club SS33 Sempione per sostenere con l’evento bustese un importante progetto che riguarda la neurochirurgia. Si parte venerdì e fino a domenica 5 maggio il polo fieristico in via XI Settembre sarà il cuore pulsante della manifestazione.

"Per questa edizione – ha detto Raffaele De Nicola, presidente del Moto Club SS33 Sempione – puntiamo a portare a Busto 20 mila persone". La novità è la nuova formula, che nasce dal connubio con Fashion and Tuning, evento ideato da Riki Nicosanti , con l’unione tra auto, moto e spettacoli, davvero un mix esplosivo per 3 giorni di divertimento all’insegna della passione per i motori. Il via venerdì sera alle 20 con lo spettacolo di Drift Night e alle 21 il concerto di una storica band, i Modena City Ramblers, quindi per finire in bellezza il Dj set con la serata Magica Party. Anche nei giorni successivi il polo fieristico sarà interessato dalla kermesse in un susseguirsi di spettacoli ed esibizioni: drifting, stuntman, freestyle, gare di bellezza tra le moto e le auto customizzate presenti in fiera, preparate da grandi artisti e specialisti di fama del settore. Sabato sera in programma il concerto dei "Deeva", band di tributo ai Modà, quindi il Fluo Party con la musica di DJ Stefy De Cicco. Non è tutto, come da tradizione per Kustom Road è immancabile l’appuntamento con il Country Road Festival, l’appuntamento con la musica e il ballo country.

Non poteva mancare anche un evento sportivo quindi sia sabato sia domenica spazio a "sfida il campione", proposta dalla Federazione Nazionale Braccio di Ferro. Come sempre importante è la solidarietà nell’evento proposto dal Moto club, " è la nostra benzina" ha sottolineato De Nicola. Il ricavato andrà a supporto del progetto Astro-Nets, nuovo obiettivo di Fondazione Heal, realizzato in collaborazione con l’Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano e la PMI Deep Blue.