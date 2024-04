Speroni, non solo calcio. Ecco il centro paralimpico

L’approvazione nella seduta dell’altro giorno da parte della giunta comunale su proposta dell’assessore allo Sport Maurizio Artusa delle modifiche allo schema di convenzione tra il comune di Busto Arsizio e l’Aurora Pro Patria 1919 per l’uso e la gestione del campo sportivo in via Ca’ Bianca porta una novità importante. Verrà infatti realizzato un nuovo campo in sintetico per la Pro Patria, in sostituzione di uno degli attuali campi di allenamento e questo consentirà allo stadio Speroni di diventare un centro sportivo paralimpico oltre che sede di attività per il Dipartimento della Protezione Civile. Un intervento che potrà contare sui fondi erogati da Regione Lombardia, pari a 300 mila euro, che si aggiungono ai 300 mila euro del comune.

Da Palazzo Gilardoni dopo l’approvazione hanno sottolineato: "Si è voluto inserire che la riqualificazione delle strutture sportive complementari preveda di garantire il più ampio uso dell’impianto per favorire e promuovere l’attività sportiva con particolare riferimento ai progetti sportivi di inclusione sociale per i più giovani", in linea con le disposizioni di legge di Regione Lombardia e il Progetto regionale di sviluppo sostenibile. Tra i requisiti richiesti dalla Regione c’è quello di un utilizzo della struttura non limitato alla squadra di calcio ma aperto all’esterno, pertanto la presenza di un percorso di accesso per le persone con disabilità lo renderà particolarmente appetibile per iniziative di inclusione sociale. Il nuovo campo in sintetico per la Pro Patria consentirà dunque allo stadio Speroni di diventare un centro sportivo paralimpico per Busto e i comuni limitrofi, ma anche sede di attività per il Dipartimento della Protezione Civile. Nella stessa seduta la giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria del sovrappasso della SS336, via del Roccolo e via Montegrappa, per un totale di 500.000 Euro, finanziati con contributo regionale nell’ambito del bando "Interventi per la ripresa economica".

Approvato anche il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali che ospitano le scuole dell’Infanzia. La spesa complessiva ammonta a 200.000 euro per l’esecuzione di lavori di sistemazione/rifacimento delle coperture soggette a infiltrazioni; opere di controsoffittatura e altre opere che verranno definite in base alle priorità definite nei plessi scolastici.