Spaccata di notte alla sala slot: i ladri scappano con dieci euro

Non si ferma la scia lunga dei furti ai danni delle attività commerciali del Legnanese. Questa volta la “spaccata“ è toccata alla sala Slot di viale Lombardia a Parabiago. L’episodio è accaduto nella notte fra domenica e lunedì quando i ladri si sono avvicinati alla sala slot e, utilizzando un’auto come ariete, hanno sfondato l’ingresso della attività commerciale. Una volta all’interno, i ladri hanno forzato la cassa, probabilmente convinti di trovare una gran quantità di denaro contante da trafugare: invece hanno abbandonato il luogo del furto con un ben magro bottino, una manciata di euro lasciati in cassa dai gestori della sala, circa dieci euro in moneta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano che si stanno occupando delle indagini del caso. Alcune settimane fa i ladri erano entrati in azione nel bar di via Matteotti a Parabiago, scappando con i soldi del fondo cassa. Dopo l’orario di chiusura notturno, i malviventi hanno sottratto alcuni euro nella cassa del locale all’interno del Caffè Novecento Sette, forzando la serratura.