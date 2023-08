“Sos Malnate” al traguardo dei 40 anni di volontariato festeggia nella nuova sede

Un anniversario importante, 40 anni di attività, e un progetto ambizioso da portare a termine. Sos Malnate, storica organizzazione di volontariato, celebra il compleanno "tondo" con la nuova sede, di cui è stata conclusa la fase di progettazione. Ma per completare il percorso c’è bisogno dell’aiuto del territorio: da qui parte l’appello lanciato dal presidente Massimo Desiante. "Uno dei progetti più importanti che stiamo affrontando - racconta - riguarda la ristrutturazione della nostra sede in via Redipuglia.

Dopo un periodo di forte incertezza, causato dall’impennata dei preventivi per le note cause di questo periodo storico, abbiamo rivisto l’intero progetto". L’idea, più contenuta rispetto alla precedente, prevede di trasferire le attività del settore ambulanze, mentre il centro prelievi resterà in via I Maggio 10. "Per riuscire a contenere le spese, oltre a limitare le aree da ristrutturare, abbiamo bisogno però dell’aiuto di tutti - sottolinea il presidente - facciamo un appello a chi può aiutarci con un contributo oppure a chi vorrà effettuare una donazione in memoria dedicando aree e stanze della nostra sede a persone care e che potranno essere ricordate negli anni a venire".

Chi vuole contribuire può inviare un’email all’indirizzo [email protected]. Con la nuova sede saranno a disposizione 1000 metri quadri di spazi che potranno essere destinati ad altre attività come magazzini, archivi, attività artigianali o ambulatoriali e che si rendono disponibili per realtà economiche ed enti pubblici del territorio.

"Avremmo intenzione, per esempio, anche di realizzare un centro prelievi per i cittadini di Gurone e un bar gestito da disabili - continuano da Sos Malnate - e stiamo cercando dei partner per realizzare questi obiettivi. Invitiamo quindi realtà economiche ed enti pubblici del nostro territorio a cogliere questa opportunità". Intanto si preparano i festeggiamenti dei 40 anni: un traguardo che sarà celebrato il 17 settembre con la festa sociale e successivamente con la realizzazione di un video e un opuscolo per ripercorrere la storia e illustrare i progetti futuri. In autunno partirà un nuovo corso per aspiranti volontari: serata di presentazione il 21 settembre.

Lorenzo Crespi