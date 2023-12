Sorpresi a rubare al negozio d’elettronica. Madre e figlio denunciati

Madre e figlio denunciati a piede libero per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il figlio, ventenne, successivamente è stato condotto in carcere per i precedenti reati e per la violazione di obbligo di dimora. A richiedere l’intervento degli agenti del Commissariato di Gallarate è stato il titolare di un negozio di elettronica che segnalava la presenza di un ragazzo e di una donna che si stavano aggirando tra le corsie con fare sospetto. Dai poliziotti i due sono stati accompagnati in ufficio per procedere alla loro esatta identificazione. La perquisizione personale effettuata a carico del ragazzo ha consentito di rinvenire nella tasca del giubbotto un alimentatore appena sottratto dai bancali del negozio. Il ventenne aveva vari precedenti per furti messi a segno con la madre, inoltre era già stato arrestato nelle settimane scorse per altri furti e aveva l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di dimora a Busto Arsizio. La donna invece, anche lei con una lunga serie di reati contro il patrimonio, ha cercato di nascondere un costoso cellulare che aveva appena rubato nel negozio. R.F.