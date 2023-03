Solo cartelli di divieto Lo sfogo di una mamma: "Altro che parco giochi"

Prima sono spariti i giochi. Poi sono arrivati i divieti. E così il parco di via San Solutore è diventato offlimits per i bambini. Il cartello comunale posizionato negli ultimi giorni chiarisce che l’area è un parco giochi ma vieta di sporcare, accendere fuochi e raccogliere fiori e allo stesso tempo vieta anche le biciclette e di giocare a palla. Facile capire l’amarezza delle mamme riassunta da una saronnese: "Io mi chiedo, ma io con due bambini piccoli leggendo questo cartello "parco giochi" e poi il divieto di giocare con la palla, cosa faccio: li faccio giocare e rischio la multa, oppure bisogna far cambiare le regole perché non mi sembra normale una cosa del genere".