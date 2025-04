Solidarietà alimentare. Maxi raccolta

Cinque borse e 108 scatole di generi alimentari non deperibili. Destinati alle famiglie bisognose del territorio, attraverso la distribuzione della Mensa del Padre Nostro, presieduta da Adriano Broglia. È quanto raccolto dalla "Settimana della solidarietà alimentare a Castellanza", che ha coinvolto le istituzioni scolastiche. L’iniziativa era inizialmente prevista dal 24 al 28 marzo, ma è stata prolungata di una settimana su richiesta delle scuole stesse. L’Istituto Maria Ausiliatrice si è distinto particolarmente, contribuendo con 52 scatole, quasi la metà del totale raccolto. Per questo impegno la scuola riceverà un attestato di benemerenza durante una cerimonia che si terrà la prossima settimana. "La generosità dimostrata dagli studenti e dalle loro famiglie è stata commovente – sottolinea il presidente Broglia –. Siamo rimasti colpiti non solo dalla quantità di donazioni ricevute, ma anche dai gesti di sensibilità che le hanno accompagnate. Una giovane studentessa, Eva, ha lasciato un messaggio sui pacchetti di biscotti donati: “Ho pensato di farvi un piccolo pensiero, vi auguro buona fortuna. Viva la pace”. Sono questi piccoli gesti che danno un valore immenso alla nostra azione e ci motivano a continuare il lavoro di assistenza alle persone più vulnerabili". "Questa iniziativa rappresenta perfettamente lo spirito solidale che caratterizza la nostra città – è il commento di Cristina Borroni, vicesindaco reggente –. L’amministrazione comunale è orgogliosa di patrocinare progetti come questo, che rafforzano il tessuto sociale del nostro territorio". Tutti gli istituti scolastici cittadini hanno partecipato attivamente. I prodotti raccolti (olio, tonno, biscotti, latte a lunga conservazione, zucchero, riso, pastina e biscotti per l’infanzia) andranno a integrare le scorte della Mensa del Padre Nostro, permettendo all’associazione di continuare la sua opera di sostegno. S.V.