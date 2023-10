Smantellati i bivacchi dei pusher a Caronno Pertusella: lotta allo spaccio nei boschi

Se a Saronno il problema sicurezza riguarda principalmente il centro e le stazione nel resto del Saronnese le zone più critiche sono le aree boschive. Per questo, anche per rispondere alle tante segnalazioni dei cittadini, continuano con frequenza quotidiana i servizi dei carabinieri della compagnia di Saronno e dei colleghi dello squadrone Cacciatori. Negli ultimi due giorni si sono concentrati nell’area verde del parco Lura di Caronno Pertusella ispezionando anche aziende e capannoni dismessi dove spesso trovano ricovero i soggetti che vivono di espedienti a partire dall’attività di spaccio. Alla vista dei militari in lontananza alcuni nordafricani si sono dati alla fuga abbandonando il bivacco che avevano realizzato e facendo perdere le proprie tracce. L’attenta ispezione dei militari nel perimetro del bivacco ha consentito di rinvenire a circa 50 metri di distanza occultati sotto una grande pietra alcuni involucri che contenevano oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina eroina crack ed hashish. Risultato analogo per l’accertamento realizzato nelle aree boschive alla periferia di Uboldo, dove sempre i carabinieri della compagnia di Saronno e dello squadrone eliportato Cacciatori, hanno individuato e smantellato un bivacco all’interno della fitta vegetazione rinvenendo circa mezzo chilo di sostanza stupefacente. Nascosti e pronti ad essere venduti c’erano hashish ed eroina pronti a diventare dosi per i consumatori che accedevano all’area verde a piedi o in auto. Sono ormai diversi i chili di stupefacenti che nel corso dei servizi di controllo delle aree boschive, sono stati sequestrati insieme una consistente quantità di denaro frutto dell’attività di spaccio. S.G.