Sindaco e vice ai tempi della pandemia. Dimissioni da consiglieri nello stesso giorno

Protagonisti nei cinque anni più delicati per un’Amministrazione locale, quelli della pandemia e di numerosi problemi sociali, economici e sanitari, l’allora sindaco Sergio Calloni e la vice Gaia Gorla (insieme nella foto) hanno protocollato nello stesso giorno le dimissioni da consiglieri comunali.

"Non ho mai nascosto il fatto di non aver mai ambito a una carriera politica e che prima o poi avrei lasciato il mio posto a qualcun altro – spiega Calloni – È un peccato che questa esperienza termini con critiche pesanti da parte di chi forse avrebbe dovuto essere amico. E soprattutto che tutto questo avvenga a otto mesi dalla sconfitta elettorale. La delusione più grande è stata dover giustificare il proprio operato agli amici o presunti tali. E se non ti capiscono loro, come potrebbero capire gli altri? Quando si vince, si vince tutti. Quando si perde, la colpa è del capo, che nei casi peggiori ci lascia anche le penne. Funziona così, e tutto sommato è giusto. Mi assumo ogni responsabilità. Ma nonostante tutto questa resta un’esperienza che porterò sempre con me. Grazie a questo percorso ho potuto lavorare con persone straordinarie".

Il posto di Calloni e Gorla in Consiglio andrà rispettivamente a Giulio Garegnani, già presidente Avis, e a Giacomo Pisoni, studente universitario, il più giovane tra i candidati consiglieri di Cambiamo Arconate. "A loro la gratitudine di tutto il gruppo – commenta Francesco Colombo – Sergio è stato un leader forte, Gaia un’ottima amministratrice. La loro uscita di scena ci stimola a ripartire nell’attività politica con rinnovato entusiasmo".

Giovanni Chiodini