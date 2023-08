Sicurezza sulle strade Ecco altri due photored

In arrivo nuovi photored sulle strade della città: ci saranno due nuovi impianti ai semafori in viale Boccaccio, tra le arterie urbane più trafficate e uno all’incrocio tra viale Trentino e via Vespri Siciliani. L’ok è arrivato l’altro giorno dalla giunta che ha approvato la proposta dell’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo. Per quanto riguarda viale Boccaccio i nuovi sistemi saranno installati in entrambi i sensi di marcia all’incrocio con via Alba e via Vizzola e all’incrocio con via Cardinal Simone e via Cardinale Ferrari. Gli altri photored, già funzionanti da tempo, sono stati tutti confermati, sono quelli presenti agli incroci di Via MagentaVia Toniolo, Via SellaCorso Italia,Viale PirandelloViale AlfieriVia Milazzo, Corso SempioneVia Tasso,Viale StelvioVia Minghetti,Via CassanoVia Piermarini,Viale BoccaccioVia AlbaVia Vizzola. "Sia gli impianti esistenti sia quelli di nuova collocazione saranno gestiti da un unico sistema, utile a uniformare le procedure di accertamento su un’ unica piattaforma – si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Gilardoni – inoltre gli impianti saranno acquisiti con la formula del noleggio che garantisce gli interventi di manutenzione necessari".