Si corre la Carda Crucca a Tornavento. Tracciato in un museo a cielo aperto

Carda Crucca: si corre a Tornavento domenica sulle vecchie piste dei tedeschi in un museo a cielo aperto. Previsti oltre 800 atleti. La corsa è organizzata dalla ASD Cardatletica, e gode del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Novità 2024: una donna alla presidenza di A.S.D. Cardatletica. Domenica prende il via l’undicesima edizione della Carda Crucca a Tornavento, caratteristica e storica frazione di Lonate Pozzolo. Il tracciato della gara è sulle vecchie piste dei tedeschi, si corre, di fatto, in un museo a cielo aperto. In questa zona, immersa nel parco del Ticino, sono presenti delle strade bianche, innumerevoli sentieri che durante la seconda guerra mondiale costituivano le piste di atterraggio e di decollo degli aerei tedeschi, si possono ammirare innumerevoli reperti storici: oltre le tracce dell’ultima guerra mondiale, la strada bianca (nel 1830), la dogana austro-ungarica (1737) e il Museo del Parco del Ticino.