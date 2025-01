Si cercano volontari per i Servizi sociali

Saranno soprattutto le attività della biblioteca cittadina i porti di approdo dei nove giovani che il Comune sta cercando in queste settimane con un bando: sono aperti fino al 18 febbraio, infatti, i termini per presentare domanda al bando per la selezione di nove volontari di Servizio civile universale presso il Comune di Legnano. Il bando è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda e i posti disponibili sono così suddivisi: sei posti da impiegare in Biblioteca Civica; due posti da impiegare nel progetto “La scuola si fa città”, un posto da impiegare nei Servizi sociali. Domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. I progetti hanno una durata di 12 mesi, indicativamente con partenza a fine maggio 2025 e conclusione a maggio 2026, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di presentazione della domanda.P.G.