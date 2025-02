Servizio civile universale, occhio ai tempi. La scadenza prorogata al 27 febbraio

Servizio civile universale: la scadenza per presentare la candidatura è stata prorogata al 27 febbraio. Lo ricorda la sezione cittadina della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che nella sede di via Colli di S.Erasmo offre ancora 5 posti disponibili, di cui 2 destinati a giovani con Isee pari o inferiore a 15mila euro. La proposta è rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, e impegna 25 ore settimanali per 12 mesi. Il compenso mensile è di 507,30 euro. Il servizio civile permette di ottenere crediti universitari e di accedere al 15% dei posti riservati nei concorsi pubblici. Il progetto nel quale saranno coinvolti i giovani si chiama "Dai diamanti non nasce niente". Nella pagina fb dell’associazione si possono leggere testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza. S.V.