Servizio civile. La Uildm cerca otto giovani

"Quelli che non hanno limiti". È il titolo del bando per il servizio civile proposto dalla Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). L’associazione di via Colli di Sant’Erasmo è pronta ad accogliere 8 giovani volontari. L’impegno è di un anno, per 25 ore settimanali, ed è previsto un rimborso spese di 507 euro mensili. C’è tempo fino al 15 febbraio per abbracciare un progetto che fa crescere, permette di allacciare nuovi rapporti e di essere parte attiva nel costruire pratiche di inclusione e solidarietà. I volontari selezionati avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con l’équipe della Uildm, partecipando a iniziative e progetti che mirano a migliorare la qualità della vita delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie. Queste alcune delle attività previste: il supporto alle attività ricreative e culturali degli associati, la collaborazione nella pianificazione e realizzazione di eventi benefici, la gestione delle vacanze estive, il coinvolgimento in progetti di sensibilizzazione e informazione sulla distrofia muscolare, la partecipazione alle attività quotidiane della sezione legnanese. I candidati devono avere età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o appartenenti a un Paese dell’Unione Europea e possedere una forte motivazione nel contribuire al bene comune. La selezione avverrà tramite valutazione delle candidature e colloqui individuali. Per partecipare al bando bisogna iscriversi sulla piattaforma web dedicata del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, autendicandosi attraverso lo Spid. Per informazioni tramite email: uildm.legnano@gmail.com. Silvia Vignati