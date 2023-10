Servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade, la gestione passa ad Aemme

2 maggio 2024: si passa al nuovo gestore con la scelta di affidare ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. (attraverso il sistema in house che la porterà ad entrare nella compagine societaria di Amga) i servizi di raccolta rifiuti, igiene urbana e gestione della piattaforma ecologica. Il nuovo affidamento non comporterà cambiamenti per i cittadini: giorni e modalità di raccolta resteranno invariati. I cambiamenti andranno, invece, nella direzione di un servizio più attento nell’approcciare le criticità esistenti, come ad esempio quella di un’attività di spazzamento meccanizzato che oggi va a penalizzare l’esigenza del cittadino di trovare un parcheggio nella zona in cui l’attività stessa è in atto. Cambiamenti anche sul fronte dei cestini stradali, grazie al monitoraggio degli svuotamenti attraverso un microchip applicato a ogni cestino. Altro tema caldo è quello dello spazzamento manuale di strade e marciapiedi, soprattutto d’autunno quando le foglie possono rendere scivolosi i marciapiedi e ostruire le caditoie. Ala si attiverà per correggere le criticità che hanno spinto l’amministrazione, guidata da Mirella Cerini (che ha sottolineato "la scelta di qualità"), a decidere per il cambio di gestore. E Vincenzo Ambrosio, direttore Operations di Aemme ha anticipato l’obiettivo di elevare la percentuale di differenziata anche oltre il 75%. S.V.