Serata di sesso a tre e cocaina sull’auto Due finiscono manette

La serata di sesso e droga si è conclusa con l’arresto. Ieri la convalida per due uomini, mentre le donne coinvolte sono tornate libere. Dunque una coppia, lui e lei quarantenni, vuole una serata hard, nel segno della trasgressione, su un sito trovano una giovane disposta a fare sesso a tre, nella serata non manca il consumo di stupefacenti. Ad un certo punto la decisione di andare a rifornirsi ancora di droga, escono in auto, la macchina quella dell’amico del quarantenne, che si è aggiunto al terzetto, devono raggiungere un pusher marocchino, che sanno ben rifornito di eroina e cocaina. Durante il tragitto le due donne litigano, il quarantenne scende dall’auto, se ne va a piedi.

Poco dopo la macchina sulla quale ha trovato posto il pusher viene fermata per un controllo a Ghirla dalla Guardia di Finanza. Sotto il sedile anteriore del passeggero, i finanzieri trovano cocaina e eroina. I quattro vengono arrestati, ieri al Tribunale di Varese la convalida per il proprietario della macchina e per il pusher, mentre le due donne sono tornate libere.

R.F.