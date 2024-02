Sedriano, ha un infarto per strada: salvato dalla polizia locale

Sedriano (Milano), 7 febbraio 2024 - La tempestività della polizia locale è stata fondamentale per soccorrere un uomo colpito da infarto. È successo questa mattina alle 10 in via Bardelli a Sedriano dove un 37enne ha avuto un malore in strada. Il vicecomandante e l'agente in pattuglia hanno prestato soccorso al cittadino vedendolo barcollare dopo aver camminato con fatica.

L’uomo, residente a Sedriano, è stato soccorso d'urgenza dalla polizia locale e poi trasferito con l'ambulanza all’ospedale di Magenta in codice rosso.

Fondamentale l’intervento coordinato tra la polizia locale di Sedriano ed il servizio di emergenza medica 118 che ha contribuito a fornire assistenza e a garantirle il trasporto tempestivo all’ospedale. Il comandante Gianluca Cancelli ha espresso l'elogio agli operatori coinvolti, per l'intervento di soccorso prestato con prontezza e professionalità.